Во Фрунзенском районе открылся новый хоккейный комплекс

В новом комплексе планируется открыть первое в районе отделение детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой.

Набор в бесплатную секцию начнется с 1 января 2017 года. В перспективе инвестор готов предоставить лед для бесплатной секции фигурного катания. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Общая площадь хоккейного комплекса – более 3 тыс. кв. м, площадь ледовой арены – почти 2 тыс. кв. м. В комплексе оборудовано помещение судей, гардероб, душевые, медицинский кабинет, сухой спортивный зал, технические помещения для холодильных машин и ледоуборочной техники. Есть прокат коньков.

Администрация Фрунзенского района передала земельный участок в аренду для строительства крытого ледового катка за счет собственных средств арендатора ООО «Гладиатор».