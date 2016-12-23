Разработаны четыре свода правил в области BIM

В 2016 году разработаны четыре новых свода правил в области информационного моделирования в строительстве, определяющие общие принципы применения данных технологий. Своды правил представлены разработчиком – НИЦ «Строительство» в ФАУ «ФЦС» на экспертизу.

Разработанные нормы будут регламентировать требования и правила по обмену данными, требования к компонентам информационных моделей строящихся объектов, к программным интерфейсам обмена данными, объемам и содержанию передаваемой информации, уровням геометрической и атрибутивной проработки компонентов информационных моделей зданий и сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.