24 Декабрь, 2016


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Разработаны четыре свода правил в области BIM

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В 2016 году разработаны четыре новых свода правил в области информационного моделирования в строительстве, определяющие общие принципы применения данных технологий. Своды правил представлены разработчиком – НИЦ «Строительство» в ФАУ «ФЦС» на экспертизу.

Разработанные нормы будут регламентировать требования и правила по обмену данными, требования к компонентам информационных моделей строящихся объектов, к программным интерфейсам обмена данными, объемам и содержанию передаваемой информации, уровням геометрической и атрибутивной проработки компонентов информационных моделей зданий и сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

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