Световое шоу и праздничные гуляния отменены. Петербург скорбит по погибшим

26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Запланированное на Дворцовой площади световое шоу отменено.

25 декабря в авиакатастрофе самолета ТУ-154 близ Сочи погибли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, сотрудники Министерства обороны. Среди погибших трое петербуржцев – Антон Губанков, бывший главой Комитета по культуре Петербурга, Оксана Бадрутдинова, работавшая в Комитете по культуре Петербурга, Дмитрий Рунков – журналист телеканала “Санкт-Петербург”.

“Я прошу жителей Петербурга по возможности не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия, а теле- и радиокомпании воздержаться от показа увеселительных и предновогодних программ. Мы скорбим по погибшим. Память о них навсегда останется в наших”, – обратился к жителям города губернатор Г. Полтавченко.