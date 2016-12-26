Началось строительство моста через Амур

Началось строительство моста, который соединит Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР). Соглашение о строительстве переправы через р. Амур было подписано в 2015 году.

Длина моста составит один километр, длина подъездных путей – 11 километров. Срок строительства – три года.

Уже выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. Летом возведение опор будет вестись с использованием плавсредств.

В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота. Сначала будут возведены опоры, потом методом продольной надвижки будет установлено пролетное строение.

По материалам правительства Амурской области.