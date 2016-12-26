Минстрой огласил законодательные планы на два года: 750 международных документов

В 2017 – 2018 гг. предстоит рассмотреть 750 международных документов в сфере строительства, а также организовать взаимодействие с техническими комитетами ИСО из числа ранее не охваченных, подготовить предложения по разработке новых международных стандартов на базе передовых отечественных разработок и инициировать их внедрение в систему ИСО.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Результатом проводимой работы должна стать гармонизация к 2025 году основного фонда отечественных и международных нормативных документов в области строительства.