26 Декабрь, 2016


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Минстрой огласил законодательные планы на два года: 750 международных документов

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Новости
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В 2017 – 2018 гг. предстоит рассмотреть 750 международных документов в сфере строительства, а также организовать взаимодействие с техническими комитетами ИСО из числа ранее не охваченных, подготовить предложения по разработке новых международных стандартов на базе передовых отечественных разработок и инициировать их внедрение в систему ИСО.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Результатом проводимой работы должна стать гармонизация к 2025 году основного фонда отечественных и международных нормативных документов в области строительства.

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