26 Декабрь, 2016


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В 2017 году цены на маршрутки не изменятся

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Новости
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Комитет по тарифам не стал менять тарифы на проезд в маршрутках. С 1 января 2017 года стоимость проезда составит 40 рублей, то есть на уровне 2016 года.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Ранее сообщалось о том, что компании-перевозчики просили комитет по тарифам поднять максимально допустимую стоимость проезда.

Проезд на общественном транспорте при этом в 2017 году подорожает. Так, разовый проезд на метро будет стоить до 45 рублей, тем не менее, для владельцев проездных и магнитных карт предусмотрены более низкие тарифы. Подробнее.

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