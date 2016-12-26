В 2017 году цены на маршрутки не изменятся

Комитет по тарифам не стал менять тарифы на проезд в маршрутках. С 1 января 2017 года стоимость проезда составит 40 рублей, то есть на уровне 2016 года.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Ранее сообщалось о том, что компании-перевозчики просили комитет по тарифам поднять максимально допустимую стоимость проезда.

Проезд на общественном транспорте при этом в 2017 году подорожает. Так, разовый проезд на метро будет стоить до 45 рублей, тем не менее, для владельцев проездных и магнитных карт предусмотрены более низкие тарифы. Подробнее.