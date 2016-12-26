26 Декабрь, 2016


Актуальное
Главная
Новости

Отправлен на доработку проект генплана поселка Бугры

Дата:
Новости
Оставить комментарий

В центре поселка Бугры необходимо размещение парка, а не строительство жилья, поясняется на портале областного правительства.

Градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел концепцию развития территорий, входящих в состав Бугровского поселения (Всеволожский район). Проект генерального плана затрагивает вопросы транспортного обслуживания населения, жилищного строительства, территориального зонирования.
На рассмотрение было внесено предложение включить в состав поселения свыше 800 га земель различного назначения. На новых территориях возможно строительство свыше 2 млн кв. метров жилья. Власти отметили, что в проекте не предусмотрено создание парковой зоны.

С учетом рекомендаций, проект генплана был отправлен на доработку.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X