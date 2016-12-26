Отправлен на доработку проект генплана поселка Бугры

В центре поселка Бугры необходимо размещение парка, а не строительство жилья, поясняется на портале областного правительства.

Градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел концепцию развития территорий, входящих в состав Бугровского поселения (Всеволожский район). Проект генерального плана затрагивает вопросы транспортного обслуживания населения, жилищного строительства, территориального зонирования.

На рассмотрение было внесено предложение включить в состав поселения свыше 800 га земель различного назначения. На новых территориях возможно строительство свыше 2 млн кв. метров жилья. Власти отметили, что в проекте не предусмотрено создание парковой зоны.

С учетом рекомендаций, проект генплана был отправлен на доработку.