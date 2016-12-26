26 Декабрь, 2016


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В Петербурге могут начать предоставлять на льготных условиях землю для капиталоемких проектов

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Новости
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Власти Петербурга могут предоставлять недвижимость и земельные участки на льготных условиях или безвозмездно, если это нужно  для создания капиталоемких объектов регионального значения в местах с дефицитом обеспеченности населения. Таким образом в городском правительстве рассчитывают стимулировать экономическое развитие региона.

Такие планы были озвучены в ходе заседания Экономического совета при Губернаторе.

Предполагается также полная или частичная компенсация расходов на инфраструктуру объектов регионального значения, осуществляемых за счет средств инвесторов на приоритетных для города территориях или для приоритетных объектов.
Также городские власти рассматривают предоставление налоговых льгот инвесторам в инфраструктуру.

среднегодовой рост ВРП составит от 2,3% в период 2017-2020 годов до 5% к 2035 году.

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