Стадион на Крестовском сегодня могут не сдать

На 26 декабря было запланировано начало сдачи спортивной арены, на которой должны проходить международные соревнования.

Стадион на Крестовском могут не сдать в предполагаемые сроки. Об этом ИА REGNUM сообщил источник на стройплощадке стадиона. Причина – претензии представителей Ростехнадзора к качеству работ и состоянию инженерной инфраструктуры арены.

Как сообщили изданию в Смольном, подписание документов может быть перенесено на другой день в рамках текущей недели. Тем временем, внешне стадион на Крестовском уже выглядит очень красочно: на нем включена праздничная подсветка.