26 Декабрь, 2016


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Стадион на Крестовском сегодня могут не сдать

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На 26 декабря было запланировано начало сдачи спортивной арены, на которой должны проходить международные соревнования.

Стадион “Зенит-Арена” в перспективе. Источник изображения: bolshoisport.ru

Стадион на Крестовском могут не сдать в предполагаемые сроки. Об этом ИА REGNUM сообщил источник на стройплощадке стадиона. Причина – претензии представителей Ростехнадзора к качеству работ и состоянию инженерной инфраструктуры арены.

Как сообщили изданию в Смольном, подписание документов может быть перенесено на другой день в рамках текущей недели. Тем временем, внешне стадион на Крестовском уже выглядит очень красочно: на нем включена праздничная подсветка.

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