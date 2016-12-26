Смольный утвердил тарифы на платную парковку

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 №264-р утвержден размер платы за размещение транспортных средств в зоне платной парковки на 2017 год.

Категория транспортного средства Стоимость в час (руб.) Парковочное разрешение жителя (руб.) Месячный абонемент (руб.) Годовой абонемент (руб.) категория А 30 900 6 000 54 000 категория В 60 1 800 12 000 108 000 категория С 120 3 600 24 000 216 000