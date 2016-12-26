Смольный утвердил тарифы на платную парковку

Тарифы на парковку в границах первой (пилотной) зоны платной парковки сохраняются на уровне 2016 года, сообщает пресс-служба Смольного.
Утвержден размер платы за парковку в 2017 году
Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 №264-р утвержден размер платы за размещение транспортных средств в зоне платной парковки на 2017 год.
|Категория транспортного средства
|Стоимость в час (руб.)
|Парковочное разрешение жителя (руб.)
|Месячный абонемент (руб.)
|Годовой абонемент (руб.)
|категория А
|30
|900
|6 000
|54 000
|категория В
|60
|1 800
|12 000
|108 000
|категория С
|120
|3 600
|24 000
|216 000