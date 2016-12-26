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Смольный утвердил тарифы на платную парковку

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Тарифы на парковку в границах первой (пилотной) зоны платной парковки сохраняются на уровне 2016 года, сообщает пресс-служба Смольного. 

инфраструктуры Санкт-Петербурга / Новости

Утвержден размер платы за парковку в 2017 году

26 декабря 2016 г.

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 №264-р утвержден размер платы за размещение транспортных средств в зоне платной парковки на 2017 год.

Категория транспортного средства Стоимость в час (руб.) Парковочное разрешение жителя (руб.) Месячный абонемент (руб.) Годовой абонемент (руб.)
 категория А 30 900 6 000 54 000
категория В 60 1 800 12 000 108 000
категория С 120 3 600 24 000 216 000

 

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