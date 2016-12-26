26 Декабрь, 2016


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“Метрострой” сообщил об окончании работ на “Зенит-Арене”

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Новости
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Пресс-служба генподрядчика отреагировала на информацию о возможном переносе сроков сдачи стадиона.

Зенит-Арена
Фото: gov.spb.ru

В “Твиттере” представитель пресс-службы “Метростроя” написал, что строительные работы на стадионе на Крестовском острове закончены, а соответствующие документы будут подписаны сегодня, 26 декабря.

Начать процесс сдачи стадиона так и планировалось. Однако в СМИ появилась информация, что подписание документов может быть отложено на другой день в последнюю неделю уходящего года.

Футбольный стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году на месте знаменитого стадиона имени С. М. Кирова. В 2018 году на новой спортивной арене УЕФА наивысшей 4-й категории пройдет чемпионат мира по футболу 2018.

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