“Метрострой” сообщил об окончании работ на “Зенит-Арене”

Пресс-служба генподрядчика отреагировала на информацию о возможном переносе сроков сдачи стадиона.

В “Твиттере” представитель пресс-службы “Метростроя” написал, что строительные работы на стадионе на Крестовском острове закончены, а соответствующие документы будут подписаны сегодня, 26 декабря.

Начать процесс сдачи стадиона так и планировалось. Однако в СМИ появилась информация, что подписание документов может быть отложено на другой день в последнюю неделю уходящего года.

Футбольный стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году на месте знаменитого стадиона имени С. М. Кирова. В 2018 году на новой спортивной арене УЕФА наивысшей 4-й категории пройдет чемпионат мира по футболу 2018.