27 Декабрь, 2016


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Для петербургского метро строят узкие эскалаторы

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Новые эскалаторы для петербургского метро осмотрели руководители петербургской подземки. Главная особенность новых эскалаторов – возможность за счет узкой балюстрады установить в наклонных ходах стандартной ширины четыре нитки эскалаторов вместо трех.

Также важно наличие фартуков повышенной жесткости с антифрикционным покрытием, эргономичные антивандальные поручни, низкий уровень шума и уменьшенная стоимость эксплуатации.
Эскалаторы производятся на площадке «ПФ «КМТ»,разработчиком конструкторской документации на эскалаторы является ЗАО «Эс-Сервис».
В ближайшей перспективе, планируется поставка новых эскалаторов для их замены в наклонном ходе станции «Технологический институт – 1».

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