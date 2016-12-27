Для петербургского метро строят узкие эскалаторы

Новые эскалаторы для петербургского метро осмотрели руководители петербургской подземки. Главная особенность новых эскалаторов – возможность за счет узкой балюстрады установить в наклонных ходах стандартной ширины четыре нитки эскалаторов вместо трех.

Также важно наличие фартуков повышенной жесткости с антифрикционным покрытием, эргономичные антивандальные поручни, низкий уровень шума и уменьшенная стоимость эксплуатации.

Эскалаторы производятся на площадке «ПФ «КМТ»,разработчиком конструкторской документации на эскалаторы является ЗАО «Эс-Сервис».

В ближайшей перспективе, планируется поставка новых эскалаторов для их замены в наклонном ходе станции «Технологический институт – 1».