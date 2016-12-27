Двухкомнатная квартира горела на Бухарестской

Пожарным пришлось тушить огонь около получаса.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного 27 декабря в 01:36. По данным mchs.gov.ru, пожар произошел в доме 120, корпусе 1 по улице Бухарестской.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящую кухню на площади 8 кв. метров в двухкомнатной квартире. Потушить пожар удалось к 02:02 ночи.

В результате возгорания была уничтожена обстановка на площади 3 кв. метра. Информации о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.