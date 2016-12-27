На капремонт в Петербурге за два года собрали более 6 млрд рублей

В 2016 году на капремонт собрали на 18 % больше, чем в 2015 году.

Начиная с момента необходимости уплаты взносов за капитальный ремонт, в Петербурге собрано 6 миллиардов 60 миллионов рублей. Из этой суммы в 2016 году собрано более 3,2 миллиардов рублей. Это на 18 % превышает аналогичные сборы за 2015 год. В целом уровень собираемости взносов превышает 87,5 %.

По информации жилищного комитета Смольного, из этих средств НО “Фонд – региональный оператор капитального ремонта” оплачивает капремонт общего имущества в многоквартирных домах, разработку проектной документации, строительный контроль, а также возврат кредитов и займов, полученных на выполняемые работы.

В 2017 году собранные деньги планируется потратить на ремонт и замену лифтов, восстановление фасадов, ремонт крыш, ликвидацию аварийности строительных конструкций, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундаментов, подвальных помещений, а также другие виды работ. Одновременно с января 2017 года цены на капремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастут на 50 копеек.