27 Декабрь, 2016


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Тела двух лошадей обнаружили после пожара в Шушарах

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Днем во вторник в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в конюшне.

Конюшня в Шушарах
Фото: vk.com/spb_today

Сильный огонь и задымление заметили автомобилисты между Софийской улицей и Московским шоссе. Как сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП / Санкт-Петербург” соцсети “ВКонтакте”, огонь охватил находящуюся там конюшню. Свидетели пожара утверждают, что животных удалось вывести. Однако, по данным ГУ МЧС по Петербургу, часть из них погибла. На сайте ведомства приводится информация, что при разборе завалов обнаружены тела двух лошадей.

Пожар на конюшне по адресу Московское шоссе, дом 235, начался около двух часов. После поступившего на пульт дежурного сообщения о дыме и пламени на место происшествия прибыли 4 машины и 16 пожарных. Почти полтора часа у них ушло на то, чтобы ликвидировать огонь в помещении 12 х 20 метров. В 15:36 пожар был потушен. Среди людей пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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