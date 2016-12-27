27 Декабрь, 2016


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Эксперты: аренда в торговых центрах подорожает на 7%

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В 2017 году арендные ставки для торговой галереи в качественных объектах увеличатся на 7%, а уровень вакансии на рынке снизится до 6,9%

Таковы прогнозы специалистов департамента управления активами и инвестициями NAI Becar.

В 2016 году объём ввода торговых центров в Петербурге составил порядка 90 000 кв. м (GLA) – на 48% больше, чем за прошлый год. Заявленная цена аренды для торговой галереи в среднем подешевела на 6,3%. Постепенному восстановлению рынка будут способствовать нулевой объём ввода ТЦ в 2017 году, увеличение спроса и отработанные девелоперами механизмы по альтернативному заполнению площадей.

2016 год для петербургского рынка торговой недвижимости оказался относительно удачным. Общий объём ввода составил 121 000 кв. м (GLA) или 220 000 кв. м (GBA), из них 27% площадей относятся к формату гипермаркетов. Это в 2 раза больше, чем в 2015 году. Объём ввода непосредственно торговых центров составил около 90 000 кв. м (GLA), что на 48% превышает результаты прошлого года.

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