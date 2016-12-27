Жилой дом воссоздадут на Воскресенской набережной в Петербурге

Выдано разрешение на реконструкцию частично утраченного здания жилого дома на на Воскресенской набережной, 32, литера А .

Дом будет воссоздан в рамках регенерации историко-градостроительной среды.

В апреле 2008 года Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщал, что выдал ордер на временное изменение благоустройства земельного участка, в рамках которого было снесено аварийное здание.

По прошедшему экспертизу проекту планируется построить семиэтажное жилое здание общей площадью 9 445 кв.м. с двухэтажной подземной парковкой, рассчитанное на 40 квартир. Срок действия разрешения заканчивается 22 декабря 2018 года.

Об этом сообщает госстройнадзор Петербурга.