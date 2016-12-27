Смольный: готовятся документы для ввода в эксплуатацию стадиона на Крестовском

Комитет по строительству Санкт-Петербурга представил полный пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию стадиона “Зенит-арена”.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Смольном пояснили ситуацию с дополнительным контрактом, заключаемым с “Метростроем”: предусматривается, что на втором этапе будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации объекта к требованиям FIFA, мероприятия будут проведены во взаимодействии с АНО «Организационный комитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018». Работы по адаптации объекта, созданию временной инфраструктуры Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта, будут реализованы в первой половине 2017 года.