28 Декабрь, 2016


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Бывшая резиденция руководства Финляндии стала региональным памятником

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«Вилла Айнола» в Зеленогорске включена в реестр региональных памятников.


Здание названо по имени одного из владельцев, Айно Гранлунда.

В 1939 году, во время русско-финской войны 1939-1940 годов, здание служило личной резиденцией правительства Финляндской демократической республики Отто Куусинена, создателя коммунистической партии Финляндии, председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР и заместителя председателя Верховного Совета СССР.
После Великой Отечественной в вилле разместилась  гостиница «Ривьера» («Северная Ривьера»),  а после  – здание администрации.

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