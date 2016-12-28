Бывшая резиденция руководства Финляндии стала региональным памятником

«Вилла Айнола» в Зеленогорске включена в реестр региональных памятников.



Здание названо по имени одного из владельцев, Айно Гранлунда.

В 1939 году, во время русско-финской войны 1939-1940 годов, здание служило личной резиденцией правительства Финляндской демократической республики Отто Куусинена, создателя коммунистической партии Финляндии, председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР и заместителя председателя Верховного Совета СССР.

После Великой Отечественной в вилле разместилась гостиница «Ривьера» («Северная Ривьера»), а после – здание администрации.