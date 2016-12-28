28 Декабрь, 2016


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“Литературный поезд” запустили в метро Петербурга

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Оригинально оформленные вагоны состава появились на красной ветке подземки.

Литературный поезд
Фото: ГУП “Петербургский метрополитен”

Утром 28 декабря “Литературный поезд” впервые вышел на 1 линию петербургского метрополитена. В его вагонах можно увидеть фото и цитаты известных поэтов и писателей.

Анна Ахматова, Николай Гумилев, Федор Достоевский, Владимир Маяковский и другие авторы смотрят с портретов на стенах вагонов. Рядом размещены цитаты из их произведений.

По данным пресс-службы метрополитена, во время поездки пассажиры смогут познакомиться не только со стихами и прозой, но и биографией выдающихся авторов.

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