“Литературный поезд” запустили в метро Петербурга

Оригинально оформленные вагоны состава появились на красной ветке подземки.

Утром 28 декабря “Литературный поезд” впервые вышел на 1 линию петербургского метрополитена. В его вагонах можно увидеть фото и цитаты известных поэтов и писателей.

Анна Ахматова, Николай Гумилев, Федор Достоевский, Владимир Маяковский и другие авторы смотрят с портретов на стенах вагонов. Рядом размещены цитаты из их произведений.

По данным пресс-службы метрополитена, во время поездки пассажиры смогут познакомиться не только со стихами и прозой, но и биографией выдающихся авторов.