28 Декабрь, 2016


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Сошел с рельсов трамвай у Финляндского вокзала

Дата:
Новости
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Это на целый час создало препятствия для движения транспорта.

ДТП с трамваем
Фото: vk.com/spb_today

Около полудня во время поворота сошел с рельсов трамвай у Финляндского вокзала. Как сообщают очевидцы группы “ДТП и ЧП / Санкт-Петербург” соцсети “ВКонтакте”, на месте аварии образовалась пробка.

В течение часа, пока службы ликвидировали последствия аварии, автомобильный транспорт вынужден был двигаться в объезд места ДТП. Около часа дня движение по проезжей части восстановилось в обычном режиме.

Информации о пострадавших не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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