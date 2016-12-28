Это на целый час создало препятствия для движения транспорта.

Около полудня во время поворота сошел с рельсов трамвай у Финляндского вокзала. Как сообщают очевидцы группы “ДТП и ЧП / Санкт-Петербург” соцсети “ВКонтакте”, на месте аварии образовалась пробка.

В течение часа, пока службы ликвидировали последствия аварии, автомобильный транспорт вынужден был двигаться в объезд места ДТП. Около часа дня движение по проезжей части восстановилось в обычном режиме.

Информации о пострадавших не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются.