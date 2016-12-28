Почему рынок не заметил новых бизнес-центров?

В 2016 году в Петербурге построили 287 000 кв. м офисной недвижимости– на 24% больше, чем в 2015 году. Тем не менее, на конъюнктуре рынка значительный ввод почти не отразился.



Порядка 65% новых площадей по факту выведены не были: они строились под конкретного арендатора/ были полностью арендованы на стадии строительства/ предназначены для продажи. В итоге рынок пополнился на 70 тыс. кв. м (GLA). Низкие объемы ввода на фоне восстановления спроса привели к тому, что уровень вакансии в классе А, В+ и В по сравнению с 2015 годом в среднем снизился на 16,3%.

По итогам 2016 года общий объём предложения на рынке офисной недвижимости в Петербурге составляет 4 269 тыс. кв. м. Из них 2 778 тыс. кв. м относятся к классам А, В+, В, ещё 1 491 тыс. кв. м приходится на класс С.

По данным аналитического центра NAI Becar.