28 Декабрь, 2016


Актуальное
Главная
Новости

Почему рынок не заметил новых бизнес-центров?

Дата:
Новости
Оставить комментарий

В 2016 году в Петербурге построили 287 000 кв. м офисной недвижимости– на 24% больше, чем в 2015 году. Тем не менее, на конъюнктуре рынка значительный ввод почти не отразился.


Порядка 65% новых площадей по факту выведены не были: они строились под конкретного арендатора/ были полностью арендованы на стадии строительства/ предназначены для продажи. В итоге рынок пополнился на 70 тыс. кв. м (GLA). Низкие объемы ввода на фоне восстановления спроса привели к тому, что уровень вакансии в классе А, В+ и В по сравнению с 2015 годом в среднем снизился на 16,3%.

По итогам 2016 года общий объём предложения на рынке офисной недвижимости в Петербурге составляет 4 269 тыс. кв. м. Из них 2 778 тыс. кв. м относятся к классам А, В+, В, ещё 1 491 тыс. кв. м приходится на класс С.

По данным аналитического центра NAI Becar.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X