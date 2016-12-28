Реставрацию грифонов на Банковском мосту отложили

Эксперты назначили дополнительное исследование скульптур перед демонтажом.

Как сообщили в комитете по охране памятников, в настоящий момент есть риск повредить скульптуры при демонтаже. Поэтому перед тем, как снять грифонов и отправить на реставрацию, необходимо дополнительно изучить способ их крепления.

Для транспортировки скульптур необходимо разобрать грифонов. Для этого требуется обнаружить все крепления скульптур. Пока про памятник известно, что грифоны состоят из пяти частей, основание пьедестала – из двух, а пьедестал монолитный. Чтобы открепить ряд элементов, нужно сделать специальные ключи.

Демонтировать грифонов и отправить их на реставрацию планируется после новогодних праздников. Затем мастера хотят восстановить сам Банковский мост, а уже после этого вернуть на него грифонов. По плану весь комплекс работ должен завершиться к чемпионату мира по футболу.