28 Декабрь, 2016


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13,3 млрд рублей выделено на жилье для специальных категорий граждан

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Новости
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В 2017 году 13,35 млрд. рублей будет выделено на предоставление  5,7 тыс. государственных жилищных сертификатов, за эти деньги также планируется обеспечить жильем около тысячи уволенных с военной службы.

ФЦП «Жилище» – программа выделения жилья гражданам, перед которыми у государства есть обязательства: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев; участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица; граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований.

В 2016 году выданы государственные жилищные сертификаты 6,19 тыс. человек.

Об этом сообщает Минстрой.

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