Госстройнадзор: в три раза выросло число заявлений на строительство

За декабрь 2016 года в Госстройнадзор Петербурга поступило 182 заявления на выдачу разрешений на строительство (для сравнения в октябре – 62 заявления).

Всего за год в Госттройнадзор поступило 1247 заявлений на выдачу разрешений на строительство.

При этом в 2016 году, по данным ведомства, количество выданных разрешений на строительство жилых объектов превысило уровень последних 5 лет.

В 2011 году было выдано 94 разрешения, в 2012 – 123, в 2013 – 158, в 2014 – 151, в 2015 – 112, в 2016 – более 160 (на 28.12.2016 – 167).