29 Декабрь, 2016


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В Петербурге ночью горел склад

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В Красносельском районе города пожарные почти час боролись с огнем.

Огонь
Фото: pixabay.com

Сообщение о возгорании поступило по телефону “01” в 02:51. По информации mchs.gov.ru, возник пожар на складе по адресу: Авангардная улица, дом 16.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что огнем охвачено 12 квадратных метров складских помещений. В тушении огня от МЧС участвовало 3 машины и 15 человек.

Пожар был ликвидирован к 03:40 ночи. Данных о пострадавших в результате пожара не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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