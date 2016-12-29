В Петербурге ночью горел склад

В Красносельском районе города пожарные почти час боролись с огнем.

Сообщение о возгорании поступило по телефону “01” в 02:51. По информации mchs.gov.ru, возник пожар на складе по адресу: Авангардная улица, дом 16.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что огнем охвачено 12 квадратных метров складских помещений. В тушении огня от МЧС участвовало 3 машины и 15 человек.

Пожар был ликвидирован к 03:40 ночи. Данных о пострадавших в результате пожара не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.