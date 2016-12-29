Открыта станция «Елизаровская»

Станция «Елизаровская» открыта для пассажиров после капитального ремонта.

В период капитального ремонта специалисты полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода. Устаревшие, разрушенные временем асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные легкие и более надежные конструкции из композитных материалов. Капитально отремонтированы эскалаторы, их балюстрада заменена на негорючую.

На сводовой части наклонного хода вместо торшеров размещенных ранее на балюстраде эскалаторов установлены энергосберегающие светодиодные светильники. Кроме того, была проведена модернизация систем видеонаблюдения, контроля доступа БСК, ремонт системы ГГО станции, устройство ливневой канализации. Проведен комплексный капитальный ремонт служебных помещений с оснащением автоматической пожарной сигнализацией.

Над наклонным ходом установлено мозаичное панно с видами промышленного Петербурга.