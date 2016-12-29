Из-за корпоративов дороги в Петербурге оказались свободными

Об этом сообщают очевидцы и сервис “Яндекс.Пробки”.

Выехавшие утром в четверг на дороги водители Петербурга были обескуражены – машин на пути следования было меньше, чем в обычные дни. Как объясняют ситуацию очевидцы в соцсетях, многие могли отправиться на корпоративы. Это значит что либо компания наняла автобус для сотрудников, либо они пошли на праздник пешком.

Непривычно свободные дороги подтверждает и сервис “Яндекс.Пробки”. По его данным, задержка в движении транспорта по магистралям города на 3 балла меньше, чем обычно. “Каждый день бы так летать по утрам!”, – пишут одни очевидцы. “Слава корпоративам!”, – вторят им другие.