29 Декабрь, 2016


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Из-за корпоративов дороги в Петербурге оказались свободными

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Об этом сообщают очевидцы и сервис “Яндекс.Пробки”.

Трафик
Скриншот: vpiter.com

Выехавшие утром в четверг на дороги водители Петербурга были обескуражены – машин на пути следования было меньше, чем в обычные дни. Как объясняют ситуацию очевидцы в соцсетях, многие могли отправиться на корпоративы. Это значит что либо компания наняла автобус для сотрудников, либо они пошли на праздник пешком.

Непривычно свободные дороги подтверждает и сервис “Яндекс.Пробки”. По его данным, задержка в движении транспорта по магистралям города на 3 балла меньше, чем обычно. “Каждый день бы так летать по утрам!”, – пишут одни очевидцы. “Слава корпоративам!”, – вторят им другие.

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