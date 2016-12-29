Более 150 человек будут убирать Дворцовую и Стрелку в новогоднюю ночь

Для того, чтобы обеспечить чистоту во время праздника, на уборку улиц и площадей будут направлены специальные бригады.

Дорожным предприятиям дано указание создать дополнительные группы рабочих. Сформированные таким образом бригады займутся наведением порядка в новогоднюю ночь в разных районах Санкт-Петербурга.

По информации Смольного, в центре города Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова будут убирать более 150 человек. Это около трети от всех рабочих города, которые будут трудиться в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года, наводя чистоту.

В помощь им коммунальные службы выпустят на улицы более 130 машин. Они помогут собрать мусор, очистить от снега и грязи пешеходные переходы, проезжую часть, скверы, парки и площади. Операция по новогодней уборке закончится к 09:00 утра 1 января 2017 года.