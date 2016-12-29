29 Декабрь, 2016


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В Новый год метро будет открыто круглые сутки

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Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться подземкой в любое время суток.

Красный поезд метро
Фото: Владислав Шаталов

По информации пресс-службы петербургского метрополитена, добраться с торжества домой или поехать в гости можно будет почти с любой станции метро. Закрыты будут лишь дублирующие вестибюли станций: “Проспект Ветеранов”, “Ленинский проспект”, “Площадь Ленина”, “Московская”, “Невский проспект 2”, “Технологический институт”, “Площадь Александра Невского”, “Достоевская” и “Спасская”.

Как в Новый год, так и в Рождество в кассах в определенный период времени можно будет купить только жетоны и только за наличные. 1 января этот промежуток составит 01:00 – 03:00 часа ночи, 7 января 02:00 – 04:30 часа утра. Пройти по электронным проездным можно будет в любое время. Параллельно со станциями метро будут работать ночные автобусы.

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