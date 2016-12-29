“Зенит-арену” ввели

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове.

Сегодня, 29 декабря, стадион осмотрел губернатор Петербурга Г. Полтавченко.

На стадионе еще предстоит построить зону контроля доступа, есть также ряд замечаний от ФИФА, по которым, по словам Полтавченко, “ведется работа”. Власти города сообщили, что 4,5 млрд рублей от строительства стадиона получил федеральный бюджет в виде НДС.

После оформления собственности города на построенный стадион его планируется передать в концессию ФК «Зенит».