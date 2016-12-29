184 метра набережной Фонтанки отремонтировали за 351 млн рублей

Открыт после ремонта участок набережной Фонтанки между Итальянской и Инженерной улицами.

Ремонт завершен с опережением графика: в соответствии с госконтрактом срок окончания работ – октябрь 2017 г.; стоимость работ – 350,8 млн руб.).

Отремонтирован участок длиной в 184 м: отреставрировано 1588 исторических камней, отреставрированы рымы, гранитные тумбы и чугунные решётки ограждения набережной. Сюда же вошли дноуглубительные работы, устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, армирование стенки набережной.

На набережной работает новая ливневая канализация для отвода воды с тротуара и проезжей части, восстановлено покрытие проезжей части набережной реки Фонтанки от моста Белинского до Итальянской улицы.

Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.