29 Декабрь, 2016


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184 метра набережной Фонтанки отремонтировали за 351 млн рублей

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Открыт после ремонта участок набережной Фонтанки между Итальянской и Инженерной улицами.

Ремонт завершен с опережением графика: в  соответствии с госконтрактом срок окончания работ – октябрь 2017 г.; стоимость работ – 350,8 млн руб.).

Отремонтирован участок длиной в 184 м: отреставрировано 1588 исторических камней, отреставрированы рымы, гранитные тумбы и чугунные решётки ограждения набережной. Сюда же вошли дноуглубительные работы,  устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, армирование стенки набережной.

На набережной работает новая ливневая канализация для отвода воды с тротуара и проезжей части, восстановлено покрытие проезжей части набережной реки Фонтанки от моста Белинского до Итальянской улицы.

Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

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