На Обуховской Обороны легковой автомобиль протаранил фуру

Свидетели ДТП утверждают, что за рулем была пьяная женщина.

Вечером в четверг на проспекте Обуховской обороны Hyundai Getz протаранил фуру. По словам очевидцев “ДТП и ЧП / Санкт-Петербург” соцсети “ВКонтакте”, о заднюю часть врезавшегося легкового автомобиля ударился “ЗиЛ”, который после этого столкнулся с Infinity.

Всего в массовом дорожно-транспортном происшествии пострадало два человека: женщина-водитель Hyundai Getz, которая по предварительным данным была нетрезвой, и пассажир легковушки. Людям оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.