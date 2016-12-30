За загрязнение реки “Мурзинка” наложили штраф

В Комитете по природопользованию рассмотрели дело за загрязнение реки “Мурзинка”, которая ранее, в октябре, внезапно окрасилась в белый цвет.

Ранее стало известно, что причиной стал неизвестный белый порошок, сброшенный в воду (подробнее).

В Смольном рассмотрели дело, выяснили, что действия ЗАО «Экопром» этой организации, по данным Смольного, привели к загрязнению реки Мурзинка.

На балансе ЗАО «Экопром» находится ливневая и бытовая канализации 36 промышленных предприятий, по вине одного из которых в октябре была загрязнена река Мурзинка – левый приток Невы.

Компанию оштрафовали на 35 тысяч рублей.