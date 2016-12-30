30 Декабрь, 2016


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Первый матч в 2017 году на “Зенит-Арене” пройдет весной

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Разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на “Крестовском острове” уже получено.

Футбол
Фото: pixabay.com

На спортивной арене осталось выполнить работы по ее адаптации к требованиям FIFA. Об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин. По его словам, доработать нужно спортивно-технологические вопросы, медицинскую систему, зоны общепита и контроля, а также устранить вибрацию выкатного поля.

На все отводится три-четыре месяца. После этого футбольная арена сможет принять Кубок Конфедераций FIFA 2017 и чемпионат мира по футболу FIFA 2018. В 2016 году на поле стадиона уже состоялся пробный матч. В нем 27 октября между собой сыграли сами строители “Зенит-Арены”.

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