30 Декабрь, 2016


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У московских гостиниц пересчитают звезды

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Департамент спорта и туризма Москвы проверит “звездность” московских гостиниц и хостелов. Кроме того, специалисты намерены выявить “серые” гостиницы.

Последних, по предварительным данным, в Москве около сотни. Что касается легальных отелей, то они пройдут проверку на соответствие качества количеству звезд.

Все гостиницы и хостелы в Москве прошли классификацию. Категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров.

Классификацию гостиниц проводят к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщается на официальном портале мэра г. Москвы.

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