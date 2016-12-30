30 Декабрь, 2016


Актуальное
Главная
Новости

В Петербурге открылась новая ледовая площадка

Дата:
Новости
Оставить комментарий

На территории многофункционального комплекса “Хоккейный город” состоялось открытие нового уличного катка для жителей Петербурга. Площадь ледовой арены со стандартной хоккейной коробкой составляет 3150 квадратных метров.

Каток оборудован искусственным освещением, а также расположенными поблизости теплыми раздевалками.

Комплекс “Хоккейный город” включает в себя универсальный спортивный зал, две ледовые арены, центр хоккейного развития, отель, экипировочный центр, музей хоккея, медицинский центр, ресторан и другие объекты, которые будут открыты в течение 2017 года. Ледовые площадки, спортивный зал и другая инфраструктура будут доступны не только для профессионалов, но и для любителей спорта.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X