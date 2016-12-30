В Петербурге открылась новая ледовая площадка

На территории многофункционального комплекса “Хоккейный город” состоялось открытие нового уличного катка для жителей Петербурга. Площадь ледовой арены со стандартной хоккейной коробкой составляет 3150 квадратных метров.

Каток оборудован искусственным освещением, а также расположенными поблизости теплыми раздевалками.

Комплекс “Хоккейный город” включает в себя универсальный спортивный зал, две ледовые арены, центр хоккейного развития, отель, экипировочный центр, музей хоккея, медицинский центр, ресторан и другие объекты, которые будут открыты в течение 2017 года. Ледовые площадки, спортивный зал и другая инфраструктура будут доступны не только для профессионалов, но и для любителей спорта.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.