30 Декабрь, 2016


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Итоги года в жилищном комитете: 44% нарушений

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По результатам визуального осмотра технического состояния фасадов 864 многоквартирных петербургских домов нарушения были выявлены в 384 многоквартирных домах (44 % от количества осмотренных).

Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

При этом  нарушения по 148 адресам представляли угрозу безопасности жизнедеятельности граждан.

К основным нарушениям содержания фасадов, выявленным при проверках, относятся разрушение и отслоение штукатурного слоя стен и архитектурных элементов лепного декора, балконных плит и ограждений балконов, карнизных свесов, кронштейнов под балконами, неисправность линейных окрытий.

Исследование микрорайона

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