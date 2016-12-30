Итоги года в жилищном комитете: 44% нарушений

По результатам визуального осмотра технического состояния фасадов 864 многоквартирных петербургских домов нарушения были выявлены в 384 многоквартирных домах (44 % от количества осмотренных).

Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

При этом нарушения по 148 адресам представляли угрозу безопасности жизнедеятельности граждан.

К основным нарушениям содержания фасадов, выявленным при проверках, относятся разрушение и отслоение штукатурного слоя стен и архитектурных элементов лепного декора, балконных плит и ограждений балконов, карнизных свесов, кронштейнов под балконами, неисправность линейных окрытий.