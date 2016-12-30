30 Декабрь, 2016


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В Петербурге появилось 138 объектов культурного наследия

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В 2016 году в Петербурге включено единый государственный реестр 139 объектов культурного наследия.

Такие итоги года подвел КГИОП.

Среди памятников, получивших в 2016 году статус объектов культурного наследия регионального значения: «Дача Алсуфьевых «Альгамбра» (Петровский яхт-клуб)» на Приморском проспекте, дом 50, «Дом М.Ф. Руадзе (А.И. Павловой)» на улице Рубинштейна известный также как Ленинградский рок-клуб, «Декорационный магазин и зал Дирекции Императорских театров», «Сельдяной ряд Никольского рынка», «Особняк Д.А. Котлова», «Часовня св. Александра Невского» в Колпино, «Петергофский южный маяк (Южный маяк створа Петродворцовый)» в Нижнем парке Петергофа, «Дом У.М. Волгиной» в Пушкине.
Список региональных памятников в уходящем году пополнили объекты деревянного зодчества: «Вилла Айнола» в Зеленогорске, «Сестрорецкий железнодорожный вокзал», «Большая дача В.А. Данини» и «Дача С.М. Дейчмана» в Пушкине, «Дача К.К. Шмидта» в Павловске, «Дача Кинга» и «Финская усадьба Заеца» в Зеленогорске, «Дача В.Ф. Габерцетеля» в Комарово, «Дача П.Ф. Крылова» и «Дача К.С. Исаева» в Песочном и др.

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