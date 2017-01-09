Из ТРК “Ульянка” эвакуировали людей

Торгово-развлекательный комплекс в Кировском районе опустел на два часа.

Воскресным вечером на пульт дежурного “112” поступил звонок от гражданина, который сообщил о бомбе в ТРК “Ульянка”. По данным “Фонтанки”, из комплекса в Кировском районе было эвакуировано 750 посетителей и сотрудников.

С 19:45 до 21:40 в здании проходила проверка на наличие взрывчатых веществ. Их не обнаружили, и полиция отправилась на квартиру к предполагаемому звонившему. Пенсионера, на которого был зарегистрирован телефон, дома не оказалось.

Сейчас полиция ищет звонившего, действия которого подпадают под статью 207 УК РФ: “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.