09 Январь, 2017


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Из ТРК “Ульянка” эвакуировали людей

Дата:
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Торгово-развлекательный комплекс в Кировском районе опустел на два часа.

Полиция
Изображение: pixabay.com

Воскресным вечером на пульт дежурного “112” поступил звонок от гражданина, который сообщил о бомбе в ТРК “Ульянка”. По данным “Фонтанки”, из комплекса в Кировском районе было эвакуировано 750 посетителей и сотрудников.

С 19:45 до 21:40 в здании проходила проверка на наличие взрывчатых веществ. Их не обнаружили, и полиция отправилась на квартиру к предполагаемому звонившему. Пенсионера, на которого был зарегистрирован телефон, дома не оказалось.

Сейчас полиция ищет звонившего, действия которого подпадают под статью 207 УК РФ: “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.

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