09 Январь, 2017


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У “Ладожской” автоматизировали перехватывающую парковку

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Водители могут воспользоваться ею с начала 2017 года.

Парковка
Фото: pixabay.com

Работы по усовершенствованию парковки были проведены по адресу: Заневский проспект, дом 65. В результате на парковке появились: видеонаблюдение, терминал оплаты, шлагбаум, стойки въезда и выезда, а также электронное табло.

Как сообщили в транспортном комитете работы по модернизации перехватывающей парковки по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» выполнило ООО «ШТРИХ-М СПб». Теперь оставлять машину рядом с метро “Ладожская” автомобилистам стало еще удобнее.

 

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