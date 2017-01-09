У “Ладожской” автоматизировали перехватывающую парковку

Водители могут воспользоваться ею с начала 2017 года.

Работы по усовершенствованию парковки были проведены по адресу: Заневский проспект, дом 65. В результате на парковке появились: видеонаблюдение, терминал оплаты, шлагбаум, стойки въезда и выезда, а также электронное табло.

Как сообщили в транспортном комитете работы по модернизации перехватывающей парковки по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» выполнило ООО «ШТРИХ-М СПб». Теперь оставлять машину рядом с метро “Ладожская” автомобилистам стало еще удобнее.