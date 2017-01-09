09 Январь, 2017


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Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен

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В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома, а также наземные паркинги.

Ключи от квартиры дольщикаВ состав жилого комплекса входят четыре 25-этажных дома с современной архитектурой, один из которых уже был введен в эксплуатацию в середине 2016 года, поэтому уже сейчас можно говорить о завершении всего проекта. «Квартет» стал доминантой микрорайона благодаря ярким цветовым решениям фасадов, предложенных архитекторами.

Дом № 1 общей площадью 25 902 кв. м рассчитан на 421 квартиру, дом № 3 площадью 39 446, 3 кв. м – на 541 квартиру, дом № 4 площадью 47 667,5 кв. м – на 641 квартиру.

В сданных домах еще есть возможность приобрести однокомнатные квартиры от 38 кв. м. Все квартиры сдаются под чистовую отделку с применением современных материалов европейского качества.

«Квартет» отличается удобной инфраструктурой. Новостройки располагаются у метро «Купчино» (5 минут пешком). Недалеко также находятся несколько обширных торгово-развлекательных зон на Балканской площади.

Исследование микрорайона

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