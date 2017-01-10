Исаакиевский собор могут передать церкви

Распоряжение об этом может исходить от властей Санкт-Пеетрбурга.

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви может состояться к декабрю 2017 года. По данным “Фонтанки”, директор музея Николай Буров уже извещен об этом.

Издание цитирует источник в Смольном: “Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го”. Однако из-за бюрократических процедур это может случиться лишь через два года.

В 2015 году вопрос о передаче собора епархии по ее просьбе уже поднимался. Тогда противники этого выступили за городской референдум. Возражения высказал и министр культуры Владимир Мединский.