10 Январь, 2017


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Дольщики ГК “Город” требуют ускорить строительство жилья

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Как они утверждают, работы на площадках в последнее время не ведутся.

Стройка

Более полусотни жителей Петербурга встали в очередь, чтобы подать в приемную губернатора свои обращения. По информации “Фонтанки”, покупатели думают, что дома не сдадут, как обещали, до конца 2018 года из-за низких темпов строительства.

Финансировать возведение объектов ГК “Город” планировалось из нескольких источников. Из одного – банка “Санкт-Петербург” – получена лишь часть, из второго – продажи оставшихся квартир – сложно что-то получить из-за ареста ГСУ, из третьего – продажи участков в Каменке – трудно определить сумму на достройку, Деньги оттуда пойдут на погашение кредитов, оплату коммунальных платежей и тому подобное.

К участникам акции у Смольного вышел заместитель председателя комитета Евгений Барановский. Он заверил, что все комплексы сдадут в срок. 1-я очередь “Ленинского парка” должна быть сдана до конца марта 2017 года, а сделки по продаже участков в Каменке будут зарегистрированы до конца января.

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