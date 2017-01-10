Закончилась реставрация Троицкого собора

Одну из жемчужин архитектуры Петербурга восстанавливали более двух десятков лет.

Троице-Измайловский (Троицкий) собор реставрировали, начиная с 1995 года. Его здание представляет не только архитектурную, но и историческую ценность, поскольку здесь венчался писатель Федор Достоевский и отпевали композитора Антона Рубинштейна.

В 2006 году собор разрушил пожар, возникший из-за халатности при реставрации. Вертолеты и пожарные расчеты долго тушили загоревшиеся леса. Однако не удалось избежать обрушения центрального купола храма, построенного в 1835 году, а также обгорания двух малых уже отреставрированных куполов.

Сейчас Троицкий собор заново восстановили, вернув исторический облик фасадам, куполам и внутреннему убранству. По словам главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова, на данный момент осталось выполнить только внешние работы: гидроизоляцию фундамента и благоустройство сада.