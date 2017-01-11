У проездов в Парголово появились названия

На карту Выборгского района нанесут еще четыре улицы.

Официальные названия улиц даны проездам в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга. Как сообщили в Смольном, проезд от Охотской улицы, идущий параллельно Финляндской железнодорожной линии назвали Верхоянской улицей.

Отрезок пути от Комендантского проспекта вдоль дома № 140 – теперь Легковая улица. Улица от 1-го переулка до Верхоянской получила название Охотской. Наконец, Толубеевским проездом стал участок параллельно проспекту Энгельса до улицы Шишкина.