11 Январь, 2017


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У проездов в Парголово появились названия

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На карту Выборгского района нанесут еще четыре улицы.

Машина с навигатором
Фото: pixabay.com

Официальные названия улиц даны проездам в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга. Как сообщили в Смольном, проезд от Охотской улицы, идущий параллельно Финляндской железнодорожной линии назвали Верхоянской улицей.

Отрезок пути от Комендантского проспекта вдоль дома № 140 – теперь Легковая улица. Улица от 1-го переулка до Верхоянской получила название Охотской. Наконец, Толубеевским проездом стал участок параллельно проспекту Энгельса до улицы Шишкина.

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