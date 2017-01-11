11 Январь, 2017


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Для съемок фильма перекроют центр Петеребурга

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12 и 13 января на нескольких улицах города будут снимать сериал “Окрыленные”.

Транспорт

12 января ограничение движения транспорта ввиду съемок фильма будет введено по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста с 10 до 15 часов.

С 11 до 24 часов по четной стороне набережной Мойки ограничат движение от Волынского переулка до Певческого моста, а с 15 до 24 часов закроют движение по Певческому мосту.

13 января с 9 до 13 часов будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского переулка до 2-го Садового моста.

А с 16 до 24 часов, как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, нельзя будет проехать по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до набережной реки Мойки.

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