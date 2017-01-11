11 Январь, 2017


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“Трансстрой” хочет получить более 400 млн рублей за депо “Южное”

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Новости
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Соответствующий иск к Дирекции транспортного строительства зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Депо "Южное"После того, как в прошлом году “Трансстрой” лишился контракта на строительство депо “Южное”, компания обратилась в суд. Как сообщает “Фонтанка”, сейчас бывший подрядчик хочет получить 413,3 млн рублей от заказчика – Дирекции транспортного строительства.

По данным сайта госзакупок, из суммы в 6.6 млрд рублей общей стоимости контракта “Трансстрой” получил 3,1 млрд рублей. Из этих денег 2,7 млрд рублей компания успела освоить, а 360 млн рублей относятся к авансу, который до настоящего момента не возвращен .

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