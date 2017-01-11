11 Январь, 2017


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Законопроект об отмене запрета на взыскание единственного жилья требует осторожности

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Так считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Многоэтажный дом
Фото: pixabay.com

По словам главы АРБ, которые приводит РИА Новости/Прайм, риск выселения при погашении долга банку может стать мощным рычагом выполнения своих обязательств заемщиком. Тем не менее, рассматривающий такую возможность законопроект Минюста должен прорабатываться очень аккуратно.

“Конечно, в этой части должна быть максимальная осторожность с учетом социальной значимости этого фактора”, – подчеркнул в интервью изданию Гарегин Тосунян. Одновременно в Минюсте отметили, что законопроект применим к жилью, по размерам и стоимости превышающем потребности должника и его семьи.

 

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