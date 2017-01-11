11 Январь, 2017


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Перехватывающая парковка открылась у метро “Площадь Александра Невского”

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Новости
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Автостоянка заработала после проведенной на ней реконструкции и автоматизации.

Парковка
Фото: pixabay.com

Возможности перехватывающей парковки у дома 30 по Синопской набережной включают систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда, а также электронное табло. На нем отображается количество незанятых мест.

Открывшаяся после нововведений автостоянка может функционировать как в режиме “перехвата”, так и в платном режиме. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, обновленной парковкой водители могут воспользоваться в соответствии с установленными для объекта правилами эксплуатации.

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